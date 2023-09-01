وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة الجمهورية للشركات رقم 56 ببورسعيد

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوقد الوزير شعلة البطولة تحت شعار " اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد " وينظمها الإتحاد الرياضي العام للشركات، وأقيم حفل الافتتاح بالمدينة الرياضية ببورسعيد بحضور محافظ بورسعيد ورئيس الإتحاد المصري ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وتضمن طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة.

وأعلن وزير الشباب والرياضة إفتتاح البطولة والتى تستمر لمدة شهر كامل إذ أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وتشمل البطولة مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية .

أكد الدكتور أشرف صبحي أن البطولة تهدف إلى دعم الجانب الرياضي للعاملين بالدولة من خلال الشركات المختلفة حيث تُعد الرياضة وسيلة هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم التسامح والإحترام وتساهم في بناء شخصيات متوازنة قادرة على تحمل المسئولية وتساعد في تشكيل جيل رياضي يتسم بالأخلاق والصفات الإيجابية، بالإضافة إلى دورها في تنمية روح القيادة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية وجعلها أسلوب حياة للجميع وللعاملين بالشركات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بفكرة شعار شعلة بطولة الإتحاد الرياضي العام للشركات في نسختها 56 هذا العام وهو "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد" وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بذكري مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر المجيد مثنيًا دور الإتحاد الرياضي للشركات في تنظيم بطولة الجمهورية للشركات كل عام ورؤية الإتحاد إلي تشجيع العاملين علي ممارسة الرياضة.

وأثني وزير الشباب والرياضة على أهمية بطولة الجمهورية للشركات وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الإقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هاماّ وحيوياّ يُمثِّلهُ المجتمع العمالي .