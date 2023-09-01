لون البول مؤشر الاحتياج إلى شرب الماء.. طبيبة تكشف مفاجأة

يتراوح لون البول العادي من الأصفر الفاتح إلى الأصفر الشاحب، ولكن بعض الأشياء يمكن أن تغير اللون، على سبيل المثال، يمكن للأطعمة مثل البنجر والتوت الأسود والفاصوليا أن تحول البول إلى اللون الوردي أو الأحمر، ويمكن لبعض الأدوية أن تعطي البول ألوانًا زاهية، مثل اللون البرتقالي أو الأزرق المخضر.

وبحسب الطبيبة ألبينا كوميساروفا، فإن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول شرب الماء، لإنه لا توجد معايير محددة لكمية المياه التي يجب أن يستهلكها الإنسان يومياً.

ومن المعروف ببساطة أن إجمالي حجم السوائل التي يستقبلها الجسم يبلغ حوالي لترين، بما في ذلك الماء الموجود في الأطعمة والمنتجات، ولكن هذا لا يعني أن كل شخص يجب أن يشرب لترين من الماء يوميا.

وتؤثر العديد من العوامل على حاجة الجسم إلى الماء، لذلك لا يوجد معيار عالمي للمياه يحتاج شخص ما إلى شرب المزيد، والبعض الآخر أقل.

لون البول يدل على الحاجة إلى شرب الماء

أضافت الطبيبة كوميساروفا أن لون البول يدل على الحاجة إلى شرب الماء، وأنت بحاجة إلى الشرب بناءً على عطشك، وتظهر الأبحاث أن هذا فعال. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على لون البول، وإذا كان لونه أصفر داكن، فهذا يعني أنك بحاجة إلى شرب المزيد.

كما نصحت الطبيبة بعدم تصديق الأقوال التي تقول أنه يجب عليك بالتأكيد شرب الماء الدافئ في الصباح، لأن ذلك ينشط عملية التمثيل الغذائي لديك، وأن العديد من التصريحات حول التأثيرات الصحية المختلفة للماء مع الليمون هي في الغالب خيالية، والدور الرئيسي للمياه الناتجة هو الحفاظ على ترطيب الجسم، المستوى المناسب من الرطوبة ولا ينبغي توقع آثار خارقة منه.