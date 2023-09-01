تشكيل الأخدود الرسمي أمام الرياض في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأخدود تشكيله الرسمي لمباراته أمام الرياض التى تجمع الفريقين بعد قليل بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأخدود أمام الرياض في الدوري السعودي

ويتواجد الرياض في المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط بعد مرور أربع جولات في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما يحتل الأخدود المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

الطائي يفوز على أبها بهدف كورديا في الدوري السعودي

فاز فريق الطائي على نظيره أبها، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى اطار الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، فيما حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مباراة فريقي الفيحاء ونظيره الرائد.