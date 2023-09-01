تشكيل الرياض الرسمي لمباراة الأخدود في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الرياض تشكيله الرسمي لمباراته أمام الأخدود التى تجمع الفريقين بعد قليل بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الرياض الرسمي أمام الأخدود في الدوري السعودي

نادى الرياض

ويستضيف ملعب فيصل بن فهد أحداث اللقاء المنتظر بين الرياض أمام الأخدود في بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد الرياض في المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط بعد مرور أربع جولات في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما يحتل الأخدود المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة.

الطائي يفوز على أبها بهدف كورديا في الدوري السعودي

فاز فريق الطائي على نظيره أبها، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى اطار الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، فيما حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مباراة فريقي الفيحاء ونظيره الرائد.