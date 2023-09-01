الطائي يهزم أبها بهدف كورديا في الدوري السعودي

فاز فريق الطائي على نظيره أبها، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى اطار الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

شهدت الدقيقة 83 تسجيل الطائي هدف الفوز عن طريق اللاعب أندريه كورديا ليقتنص فوزا مهما لفريقه بالدورى.

وأشهر حكم الساحة بمباراة الطائي وأبها ثلاثة بطاقات صفراء، بواقع إنذارين لصاحب نقاط المباراة،و إنذار للأخير.

بتلك النتيجة يقع فريق أبها فى المركز 9 برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الطائي فى المركز10 برصيد 6 نقاط فى ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي.

ولعب الطائي بتشكيل ضم كلا من :

كما لعب أبها بتشكيل ضم كلا من: