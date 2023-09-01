ختام فعاليات أنشطة أندية السكان بالمنيا

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، فعاليات أنشطة نادي السكان ، بمراكز الشباب بمراكمز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، حيث تنوعت الأنشطة ما بين .

تدريبات تكنولوجى it hubs، مسرح تفاعلى، شمندورة، ومحاضرات وتدريبات متنوعة بمختلف الأندية السكانية، والموجودة بمراكز الشباب وعددها 25 نادى، والمشروع تحت رعاية الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومؤسسة اتجاه، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة القاضى محافظ المنيا، تحت إشراف مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية، متابعة الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، تنفيذ إدارة الشباب بقيادة مدحت موريس، وحدة اندية السكان منسق المشروع غادة محى.