الكشف على 548 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية أبو داهش بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أبو داهش مركز تمي الامديد وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية .

حيث تم توقيع الكشف على 548 مريضاً . وضمت 5 عيادات فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة سونار

وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على باطنة92 أطفال 162 عظام 78جلديه 56 نسا وتنظيم اسرة 160

كما تم إجراء عدد 160 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 45 حالة أشعة سونار فضلاً عن فحوصات لـ 92 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم و 66 حالة اعتلال كلوي

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.