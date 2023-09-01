الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 548 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية أبو داهش بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية أبو داهش مركز تمي الامديد وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل  بالدقهلية .
حيث تم توقيع الكشف على 548 مريضاً  . وضمت  5 عيادات فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة سونار
وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على باطنة92 أطفال  162 عظام  78جلديه  56                        نسا وتنظيم اسرة  160   
كما تم إجراء عدد   160 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  45 حالة أشعة سونار  فضلاً عن فحوصات  لـ 92 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   و 66 حالة اعتلال كلوي 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.