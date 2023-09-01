" تلال الدقهلية الأثرية " تعاني الإهمال وتنتظر تحويلها لمزارات سياحية

على الرغم من الأهمية الأثرية والتاريخية لعدد من التلال الأثرية بمحافظة الدقهلية والتي تعود لعصور قديمة إلا أنه لم يتم استغلال هذه الأماكن حتى الآن لتصبح من المزارات السياحية ، والمؤسف في الأمر أن أغلب التلال الأثرية بالدقهلية تعانى الإهمال لقلة الإمكانيات المادية التي تساعد على مزيد من عمل الحفائر والتنقيب داخلها، وعدم معرفة السكان المجاورين في هذه المنطقة أهميتها، خاصة أنها ستعود عليهم بالنفع الكبير حال وضعها على الخريطة السياحية.

تل الربع

وهو عبارة عن أطلال لإحدى المدن الفرعونية تعرف بمنديس، يوجد في الناحية الشمالية من فرع النيل المنديسي، كان يسمى في العصور الوسطى تل المندور، أما في العصر الفرعوني عرف باسم “وت”، وكانت تلك المنطقة بمثابة عاصمة للإقليم.

تل تمي الأميد

ويعرف أيضًا بتل بن سلام وكذلك ثمويس باليونانية، تلك المدينة كانت من المدن الهامة على مدار مختلف العصور بصفة خاصة العصر المتأخر، لذا تم العثور على العديد من الآثار فيها، ويوجد بجوارها مدينة منديس وهي مدينة يوجد بها ملوك الأسرة 29، ولذ هي من أشهر الأماكن السياحية بالدقهلية.

تل الفرخة

تعد منطقة تل آثار غزالة فى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أو ما يطلق عليها الأهالى «تل الفرخة»، من أبرز التلال الأثرية فى مصر، حيث يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات، كما كانت مقصدا لطرق التجارة بين مصر والشام، فضلا عن انتشار البعثات بداخلها للتنقيب عن آثار الحضارات، ما دفع عددا من الآثاريين للمطالبة بوضعها على الخريطة السياحية، كإحدى الوجهات المصرية أمام الوافدين الأجانب والمهتمين بالحضارة المصرية.

تل البلامون

يقع في الشمال الغربي من شربين ويبعده عنها مسافة تقرب من 8 كم، ويوجد أما قرية أبو جلال، في عهد الرمامسة كانت هذه المنطقة هي المقاطعة رقم 17 من مقاطعات وجه بحري وكانت بمثابة عاصمة.

أما في العصر الفرعوني عرفات بالاسم الهيروغليفي “يا أبو -أن-من” ومعناه جزيرة المعبود آمون، وأيضًا عبد فيها المعبود “سا-ام-بحوت”، وقد وجد بها العديد من الآثار منها قناعان من الذهب.

تل بله

هو أحد أهم التلال التي تقع بالقرب من مدينة دكرنس، وهو يوجد في مكان المدينة القديمة تبلله وتعرف أيضًا باسم تباله أو تبله، وهي تقع على الترعة المعروفة باسم “اتونيس” وهي ترعة مشهورة جدًا في العصر اليوناني والرماني.

تل المقدام

يقع بكفر المقدام وهو كفر يبعد عن مدينة ميت غمر بمسافة 10كم، عرف هذا التل في العصر اليوناني والروماني باسم “هيلوبولس” ولازال يكتشف به العديد من الآثار والأحجار المكتوب عليها باللغة الهيروغليفية، فذلك التل من أهم الأماكن السياحية بالدقهلية.

يذكر بأن التلال الأثرية بالدقهلية موجودة على الخريطة الأثرية التي تخضع لإشراف وزارة الآثار وبعضها لوزارة الأوقاف، وفي حالة تحويلها إلى مزارات سياحية سيتم الاستفادة منها مما يفيد السكان والدولة بشكل عام .

أحد تلال الدقهلية

أحد بعثات الآثار تبحث عن الآثار في تل الفرخة