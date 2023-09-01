لافروف: أمريكا وحلفاؤها فشلوا في عزل روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها فشلوا في عزل روسيا، مشددًا على أن عملية التحول إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب لا يمكن إيقافها.

وتوّج كلامه هذا الذي أتى خلال اجتماع مع طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الجمعة، بالكشف عن عزم بلاده تسليم المواد الغذائية بدون مقابل إلى ست دول إفريقية.

وقال "بالمناسبة، عند الحديث عن الأمن الغذائي، يجري تنظيم العمل فعلياً على توريد الحبوب الروسية بشكل مجاني، كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في القمة الروسية الإفريقية، إلى البلدان الإفريقية الستة الأكثر احتياجاً".

كذلك، كشف أنه من المخطط توريد ما يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب لكل دولة، وفق ما نقلت تاس.

وكان بوتين أعلن سابقا، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، أن بلاده مستعدة لتوريد الحبوب المجانية إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا في الأشهر المقبلة.

ويعزز هذا الكلام المخاوف الغربية بشأن القارة السمراء، لاسيما مع تراجع دور بعض الدول الأوروبية فيها، خصوصاً فرنسا، وسط تتالي الانقلابات مؤخراً.

فعلى الرغم من حربها ضد أوكرانيا والمستمرة من فبراير 2022، لا تزال موسكو تحظى بدعم عدة دول إفريقية على رأسها جنوب إفريقيا.

كذلك، سعت موسكو عبر مجموعة فاجنر العسكرية منذ سنوات إلى العمل في القارة السمراء ونسج علاقات اقتصادية مع حكام بعض دولها.

ولعل أكبر دليل على شعبية روسيا في بعض تلك البلدان، ما حصل في النيجر الشهر الماضي، بعيد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

حيث خرج المحتجون مطالبين برحيل السفير الفرنسي والقوات الفرنسية، هاتفين باسم موسكو، ورافعين أعلامها من قلب نيامي!

وأضاف لافروف أن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى، وهو ما يجعل الخيار أمام المشاركين هو إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.

من المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي 9 و10 من سبتمبر في نيودلهي.

وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية المرموق في موسكو: "إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول الأمر منته بالنسبة لنا".

وفيما يخص التعامل بالدولار، أكد وزير الخارجية أن سياسة الإدارة الأميركية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار، وأن روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على العملة الأمريكية الدولار.

وقال لافروف في وقت سابق، إن واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول وأن الغرب يسعى لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف أن واشنطن تسعى لاستخدام المنظمات الدولية لخدمة مصالحها ومصالح الغرب، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.

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