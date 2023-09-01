"ناس كتير" لـ النجمة لطيفة تتصدر التريند وتتخطى المليون الأول في 24 ساعة

تخطت أغنية "ناس كتير" للنجمة لطيفة مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط من طرحها، كما تصدرت الأغنية تريند تويتر خلال الساعات الماضية، ولاقت اشادات كبيرة من الجمهور، لما تحمله الأغنية من فكرة جديدة بكافة تفاصيلها.

أغنية "ناس كتير" كلمات كريم حكيم وألحان شريف إسماعيل وتوزيع بيرم المرغني وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة الجلالة المخرج عمرو دونجا.

واشاد رواد السوشيال ميديا بكلمات الأغنية، والتي تحمل رسائل حياتية تناسب الجمهور من الأجيال المختلفة، وهو ما قصدته النجمة لطيفة من خلال اختيارها للأغنية، مؤكدة أنها اختارت هذه الكلمات بثقة كبيرة في نجاحها.

وأضافت النجمة لطيفة، أن تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، جاء بفكرة مبتكرة وأجواء صيفية على شواطئ الجلالة الذي يكشف مظاهر الجمال والرقي في المدينة المصرية الجديدة، مشيرة أنها انبهرت بالجمال الطبيعي في المنطقة، وقررت التصوير بها لإظهار الشواطئ الجاذبة في مصر.

جدير بالذكر أن لطيفة تواصل طرح أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وقد طرحت حتى الأن ثلاث أغاني هي "طب اهو" و "مون أنور" و مؤخرا أغنية "ناس كتير"، وحققت نسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تخطت الثلاث أغاني حتى اليوم ما يزيد عن 15 مليون مشاهدة.