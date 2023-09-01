ترشيدا لاستهلاك الكهرباء: استبدال لمبات الصوديوم بمركز المحلة

أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرپاء فإنه يتم استبدال لمبات الصوديوم عالية الاستهلاك باللمبات الليد الموفرة حيث تم استبدال عدد 45 لمبة بنطاق وحدات بشبيش ( بعزبة أبو بسيونى و طريق لومانة ) و دمرو ( طريق الموقف العمومى و عدد من شوارع القرية ) كما تمت صيانة عدد 25 عامود إنارة بالوحدات المحلية للعامرية ( أمام عمارات تحيا مصر ) و صفط تراب ( عدد من شوارع القرية ) تحت إشراف المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة.

واكد فكرى أن أعمال الترشيد شملت فصل التيار عن 37 إعلان و لوحة مضيئة و كذلك بوابات القرى المضيئة بجانب تخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية و تخفيض إنارة الأعمدة بنسبة 75%

الجدير بالذكر أن رئاسة مركز و مدينة أطلقت مبادرة ( ابدأ ترشيدك و خليك إيجابى ) لدعم قرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرپاء.