خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

مع بدء إيداع دعم سبتمبر اليوم

تصدر الضمان الاجتماعي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إيداع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاشات الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لكافة الشروط المطلوبة.

ويشمل دعم الضمان لاجتماعي المطور، دعم الحقيبة المدرسية للطلاب ودعم حليب الأطفال بجانب إلى دعم الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كانت أعلنت في وقت سابق عن تقديم مجموعة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الأساسي، تشمل:

المعاش الأساسي.

الدعم الخاص بالغذاء.

دعم الكهرباء.

الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية.

برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى:

دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة.

تحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.

تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين؛ لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقد تم تقديم موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور ليكون اليوم الخميس حيث يصادف يوم الايداع أول سبتمبر يوم إجازة أسبوعية بالمملكة، ويتم تأجيل ميعاد الصرف إن صدف يوم الجمعة أو السبت.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويستمر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين السعوديين للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: