الدوري السعودي.. موعد مباراة اتحاد جدة والهلال والقنوات الناقلة

يخوض فريق اتحاد جدة مباراة منتظره أمام الهلال، مساء غدا، التى تجمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل فى الجولة الخامسة من دوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة اتحاد جدة والهلال، فى تمام الساعة الثامنة مساء فى الجولة الخامسة من دوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

وتذاع مباراة اتحاد جدة والهلال، مساء غدا، فى الجولة الخامسة من دوري السعودي، عبر قنوات

ـ Sport TV3 Portugal

ـ SuperSport HD 6 alb

ـ TV8.5 Turkey

ـ Spiler 1 TV

ـ QQ Sports Live

مباريات الجولة الخامسة بالدوري السعودي غدا

ـ الفيحاء والرائد الساعة الخامسة عبر قناة SSC HD

ـ الطائي وأبها الساعة الخامسة عبر قناة SSC HD

ـ الرياض والأخدود الساعة الثامنة عبر قناة SSC HD

ـ الاتحاد والهلال الساعة الثامنة عبر قناة SSC HD