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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. اتحاد جدة والهلال أبرز مباريات الجولة الخامسة غدًا

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تُستأنف منافسات بطولة الدوري السعودي، مساء غدا، الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2024، فيشهد عدة مواجهات باليوم الأول في الجولة الخامسة أبرزها ديربي الاتحاد والهلال.

ويلعب في بقية مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة الطائي وأبها، والفيحاء مع الرائد، والرياض والأخدود.

مباريات الجولة الخامسة بالدوري السعودي غدا

ـ الفيحاء والرائد الساعة الخامسة عبر قناة SSC HD

ـ الطائي وأبها الساعة الخامسة عبر قناة SSC HD

ـ الرياض والأخدود الساعة الثامنة عبر قناة SSC HD

ـ الاتحاد والهلال الساعة الثامنة عبر قناة SSC HD 

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 

ـ Sport TV3 Portugal

ـ SuperSport HD 6 alb

ـ TV8.5 Turkey

ـ Spiler 1 TV

ـ QQ Sports Live