حي شرق أسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

قام قسم الكهرباء في الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، بإجراء مراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي. جاءت هذه الخطوة استجابة لتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أكد على أهمية الحفاظ على سلامة وجودة البنية التحتية للحي.

وتمت المراجعة بإشراف عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط، الذي قام بتكليف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بمتابعة العملية. تركزت جهود فرق العمل على فحص حالة الأبواب والتأكد من سلامتها وسلامة التوصيلات الكهربائية فيها.

وفي هذا السياق، قدم قسم الكهرباء مجموعة من الفنيين والمهندسين المتخصصين في مجال الطاقة الكهربائية، للقيام بالتفتيش والفحص الدقيق للأبواب وتفقد سلامة الأسلاك الكهربائية الموجودة بداخلها. تأكدت الفرق من سلامة جميع الأبواب وأنها تعمل بشكل سليم، وتم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات ضرورية لضمان استمرارية تيار الكهرباء بشكل آمن وفعال.

وأشاد السكان، بالجهود المبذولة من قبل قسم الكهرباء والسلطات المحلية في الحفاظ على سلامة البنية التحتية الكهربائية في المدينة. كما عبروا عن امتنانهم للحكومة المحلية على اهتمامها الدائم بموضوع الكهرباء وتحسين خدمة الطاقة وتوفيرها بشكل مستدام وموثوق.

وفي نهاية المراجعة، أكد قسم الكهرباء في أسيوط على استمرار العمل على تحسين وضمان جودة الأبواب والتوصيلات الكهربائية في المدينة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين وتحقيق رفاهية عامة عالية.

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي

حي شرق اسيوط يقوم بمراجعة شاملة لأبواب الأعمدة الموجودة على كوبري الهلالي