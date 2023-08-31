بوكا جونيورز الأرجنتيني الى المربع الذهبي في كأس الليبرتادوريس

استطاع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، الفوز على نظيره راسينج كلوب الأرجنتيني، فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة كأس الليبرتادوريس، وحسمها بوكا بنتيجة 4 ركلات ترجيحية مقابل ركلة واحدة، بعد احتكام الفريقين الى ضربات الحظ من نقطة الجزاء ليصعد الفريق الأرجنتيني الى المربع الذهبي.

وانتهت مباراة الذهاب والإياب بين فريق بوكا جونيورز وراسينج كلوب بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحتكما لركلات الترجيح التي تأهل من خلالها بوكا جونيورز للدور قبل النهائي بالبطولة.