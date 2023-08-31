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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بوكا جونيورز الأرجنتيني الى المربع الذهبي في كأس الليبرتادوريس

بوابة الوفد الإلكترونية

استطاع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، الفوز على نظيره راسينج كلوب الأرجنتيني، فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة كأس الليبرتادوريس، وحسمها بوكا  بنتيجة 4 ركلات ترجيحية مقابل ركلة واحدة، بعد احتكام الفريقين الى ضربات الحظ من نقطة الجزاء ليصعد الفريق الأرجنتيني الى المربع الذهبي.

وانتهت مباراة الذهاب والإياب بين فريق بوكا جونيورز وراسينج كلوب بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحتكما لركلات الترجيح التي تأهل من خلالها بوكا جونيورز للدور قبل النهائي بالبطولة. 

 

 

 