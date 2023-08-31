كريم نيدفيد يكشف سبب عدم عودته لـ الأهلي الموسم الماضي

أعرب كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ، عن سعادته بالعودة من جديد للقلعة الحمراء، مشددًا على أنه سيعمل مع زملائه على حصد الألقاب خلال الموسم الجديد.

وقال كريم نيدفيد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الخميس: "أي لاعب يخرج معارًا من الأهلي، يكون هدفه العودة مجددًا إلى بيته، والحمد لله أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسمين الماضيين، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق، وأساعد زملائي على الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة وحصد البطولات في الموسم الجديد".

كريم نيدفيد يتحدث عن فترة فيوتشر

وأضاف: "نجحت بشكل جيد خلال الإعارة إلى فيوتشر، وأعتقد أنها كانت تجربة إيجابية للغاية، حيث سبق لي أن خرجت على سبيل الإعارة إلى ناديي حرس الحدود ووادي دجلة، ولكن كنت صغيرًا في السن، وكان الهدف هو اكتساب الخبرات في الدوري الممتاز، بينما الإعارة الثانية كانت بعد تعرضي للإصابة لفترة طويلة وحاجتي للعب بعيدًا عن الضغوط".

وواصل: "الأهلي بيتي وكانت هناك رغبة في عودتي الموسم الماضي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بين إدارتي الأهلي وفيوتشر بقطع الإعارة، وهو ما حال دون عودتي الموسم الماضي".

واختتم: "مارسيل كولر طلب الجلوس معي، وأبلغني أنه يدرس عودتي للفريق، وعندما تم اتخاذ القرار الرسمي تم إبلاغي بالتواجد مع الفريق في الموسم الجديد".

تفاصيل برنامج الأهلي في النمسا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة تراي ماتش بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا الخامسة بتوقيت القاهرة.

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث سيبدأ اللاعبون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا العاشرة بتوقيت القاهرة.

وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي، برنامجه اليوم الخميس، بتناول وجبة العشاء في تمام الثامنة بتوقيت النمسا التاسعة بتوقيت القاهرة، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم في فندق الإقامة.



