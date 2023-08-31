ملف المهاجم بالنادي الأهلي "خطيئة" الموسم الإستثنائي

بات ملف المهاجم بالنادي الأهلي النقطة السوداء له خلال الموسم الحالي، والذي يعتبر أحد أفضل مواسم المارد الأحمر بعدما تمكن من التتويج بـ 5 بطولات ووصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح النادي الأهلي هذا الموسم من إعتلاء منصات التتويج في خمس مناسبات، بعدما حصد بطولة الدوري الغائبة عن خزائنه منذ موسمين، بجانب تتويجه ببطولة كأس مصر وبطولتي السوبر المصري، وأخيرا تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.

كيف بات ملف المهاجم بالأهلي نقطة سوداء

منذ بدء الإنتقالات الصيفية الجارية ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وذلك لعدم إقتناعه بأي من مهاجمي الفريق الحاليين.

حيث أعتمد كولر في الموسم المنقضي علي محمود كهربا صانع الألعاب في مركز المهاجم، رغم تواجد الثنائي محمد شريف وشادي حسين، وكان مطلبه الأول والأخير هذا الصيف هو التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وبالفعل دخل النادي الأهلي مع مفاوضات جادة مع الثنائي جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي ولاعب فريق جيونبك الكوري الجنوبي، بجانب مفاوضات المهاجم الكونغولي موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي.

ولم يصل الأهلي حتي اللحظة لأي خطوة رسمية لضم أحد المهاجمين اللذين يفاوضهم أو أي مهاجم أخر، بعدما تعثرت المفاوضات لأسباب مادية وفنية.

فبرغم نجاح النادي الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم، إلا أنه أغفل أهم مطلب لمديره الفني وهو التعاقد مع مهاجم، خاصة أن الفريق علي مشارف بدء موسمه الجديد، وبالفعل يخوض حاليا معسكره الخارجي، وأمامه أسبوعين لقص شريط مبارياته بالموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الافريقي منتصف سبتمبر.

كولر في ورطة بعدما ضحي بمهاجمي الفريق

بات مارسيل كولر في ورطة حقيقية حتي هذه اللحظة لعدم ضم مهاجمن خاصة إنه وافق علي رحيل 3 مهاجمين من النادي الأهلي علي أمل التعاقد مع مهاجم.

حيث رحل محمد شريف إلي الخليج السعودي كبيع نهائي، بجانب رحيل شادي حسين إلي سيراميكا كليوباترا، وأخيرا رفض عودة مهاجمه والتر بواليا وتجدد رحيله مرة أخري.

وبات كولر لا يمتلك سوي مهاجم وحيد هذا الموسم وهو صلاح محسن العائد من الإعارة، والذي سيتولي هو مهمة قيادة خط هجوم المارد الأحمر رفقة كهربا في حالة فشل التعاقد مع مهاجم بالموسم الجديد.