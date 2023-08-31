مستشفى أسيوط الجامعي تنظم ورشة عمل للنهوض بالجهاز الإداري

نظمت مستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة الجامعة ورشة عمل حول كيفية تطوير الجهاز الإداري وتحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات التي تواجهه. تأتي هذه الورشة في إطار حرص إدارة مستشفيات جامعة أسيوط على تحسين منظومتها الإدارية، وتوجهات الإدارة للتطبيق على مدى الخمس سنوات القادمة.

أثنى الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، على دور إدارة الجامعة وحرصها على تحسين المنظومة الإدارية، مؤكدًا أن المستشفيات تعد جزءًا أساسيًا من الجامعة وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا لتعزيز كفاءة جميع العاملين، خاصة مع إدخال التكنولوجيا وأحدث الأنظمة الإدارية، وهذا يتطلب جهدًا مستمرًا لمواكبة التطورات.

من جهته، أكد شوكت صابر، أمين عام الجامعة، أن مستشفيات جامعة أسيوط تقدم خدماتها لجميع مرضى الصعيد وتعد صرحًا طبيًا عظيمًا. وأشار إلى أن هدف الورشة هو تحديد نقاط القوة والضعف في الجهاز الإداري بناءً على توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وقدم الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية على التنظيم والمشاركة الفاعلة.

من جانبه، أوضح وائل محمد محمود، أمين مساعد الجامعة، أن مستشفيات جامعة أسيوط تعتبر من أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية بفضل كوادرها الطبية والإدارية. وأضاف أن الورشة تهدف إلى تعزيز نقاط القوة وتحديد نقاط الضعف.

وأشار الدكتور أحمد السباعي، مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة، إلى أن هناك قطاعين مهمين في الجامعة وهما قطاع المستشفيات وقطاع المدن الجامعية، ويتطلب التعامل معهما معالجة الفئات المختلفة. وأوضح أن هدف الورشة الرئيسي هو دراسة الوضع الحالي داخل البيئة العملية والعمل على تطويرها.

وذكر الدكتور مصطفى محمد مرسي، مدير عام مركز نظم المعلومات، أنه يتم العمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الإدارية من خلال وضع خطة استراتيجية للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٩، وأشار إلى أن قطاع المستشفيات الجامعية يتمتع بكوادر متميزة، وأن الورشة تعمل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجهاز الإداري.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تم تنظيم الورشة وتوفير بيئة مناسبة للتحليل والمناقشة، بهدف تحسين الجهاز الإداري بالجامعة وتطويره.