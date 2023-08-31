3 نسور تونسية تترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

يترقب 3 محترفين من تونس قرعة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، والتي تنطلق مساء اليوم الخميس، بمشاركة أنديتهم للتعرف على منافسيهم.

وفيما يلي 3 محترفين من تونس يشاركون في دوري أبطال أوروبا:

إلياس العاشوري (كوبنهاجن الدنماركي)

اكتمل عقد المتأهلين إلى قرعة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، بتأهل نادي أف سي كوبنهاجن الدنماركي الذي يضم في صفوفه الدولي التونسي الياس العاشوري إلى دور المجموعات، رغم تعادله مساء الأربعاء، أمام راتكوف البولوني (1-1) مستفيدًا من فوزه في مواجهة الذهاب (1-0).

عيسى العيدوني (يونيون برلين)

تأهل نادي يونيون برلين الذي يضم التونسي عيسى العيدوني إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه (1-0) على ضيفه فيردر بريمن ضمن الأسبوع 34 والأخير من الدوري الألماني الموسم المنقضي، بهذا الفوز أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 62.

حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد)

عاد مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يضم التونسي حنبعل المجبري، إلى دوري أبطال أوروبا بعد غيابه الموسم الماضي، بعدما تغلب 4-1 على تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة، ليضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل تغييره بداية من الموسم المقبل وزيادة عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 36.

موعد انطلاق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا

ضمنت فرق مانشستر سيتي وإشبيلية وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وفينورد وبنفيكا التواجد في التصنيف الأول.

وتم بالفعل التعرف على كافة الفرق المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد انتهاء مباريات التصفيات التمهيدية.

جوائز الأفضل

وبعد الإعلان عن نتائج القرعة، سيتم توضيح موعد مباريات دور المجموعات، ثم الإعلان عن جوائز الأفضل المقسمة إلى جائزة أفضل لاعب للرجال وللسيدات، وأفضل مدرب للرجال والسيدات.

ويتنافس ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، على جائزة أفضل لاعب لعام 2023.