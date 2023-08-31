محافظ أسيوط يسلم 13 كشكًا و74 مشروعًا للتمكين الاقتصادي وتوصيل المياه لمستحقيها

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل توزيع سلسلة من المشروعات والأكشاك على الأسر الأكثر احتياجا واحتياجا، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و350 ألف جنيه، لتكون أسرة منتجة قادرة على الإنتاج لتوفير احتياجاتهم بحياة كريمة، بالتنسيق بين مؤسسة الحياة الكريمة وجمعية الأورمان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل التنموي المدني وفق خطته للحماية الاجتماعية.

هيا كريمة

وأكد محافظ أسيوط أنه سيقدم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع وسيعمل على تضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني. المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد بديوان عام المحافظة، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بأسيوط، ومسؤولي المبادرة الرئاسية “هيا كريمة”، ومسؤولي شركة مياه الشرب. والصرف الصحي. في أسيوط، يسري شلجمي مدير جمعية الأورمان بأسيوط، وعدد من المستفيدين والأسر المستحقة، والمقدم مينا سامي مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندسة مينا إبراهيم المنسق العام لمؤسسة الحياة الكريمة بأسيوط. والمنسقين الميدانيين لمؤسسة الحياة الكريمة بأسيوط ومتطوعي مؤسسة الحياة الكريمة بأسيوط.

وقام المحافظ بتسليم 13 كشكًا مجهزًا بالسلع لـ 13 أسرة بإجمالي 750 ألف جنيه، و74 مشروع تمكين اقتصادي للأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض بالمحافظة بتكلفة إجمالية مليون و110 آلاف جنيه. بالإضافة إلى توصيلات مياه الشرب للحالات المختلفة التي تستدعيها بتكلفة 3.5 مليون جنيه ضمن مبادرة مياه الري بجمعية الأورمان.

وتفقد المحافظ المشروعات الموزعة على كل أسرة والأشخاص الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدرات المختلفة وربات الأسر والأرامل والمطلقات حسب أبحاث الحالة الاجتماعية، واستمع إلى شرح تفصيلي للمشاريع وطلبات التقديم. الحالة المؤهلة.

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأسر الأكثر حصولاً على المعونة، والمساهمة في دعم وتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم. وتزويدهم بالإمكانات اللازمة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موضحاً أنه بالعزيمة والإصرار والمثابرة يستطيع أصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أن ينجحوا ويصبحوا مشاريع أكبر تدر دخلاً، دورياً ستتحول هذه الأسر إلى طاقات إنتاجية. مما سيساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم.