أبو يلتقي جمهوره بمهرجان العلمين.. الليلة

يستعد المطرب أبو لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم أبو، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة بتوزيعات موسيقية مختلفة.

آخر أعمال المطرب أبو

يشار إلى ان طرح المطرب أبو، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل إسم "هوليلا"، وهي باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" ضمن موسم صيف 2023، كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز.

كان "أبو" قد أطلق العديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول .

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

الليله أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عنيكي ترضى

مهرجان العلمين في دورته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين، وهو الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، المقام في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل المطرب تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ويذكر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.