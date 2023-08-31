الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد لـ "الوفد": محطة صعيد مصر ستوفر فرص عمل جديدة

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن محطة صعيد مصر سوف توفر فرص عمل جديدة.

txt

الوزير: المونوريل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي لأول مرة بمصر

txt

تعاون بين النقل والري لإنشاء طرق ومحاور جديدة وصيانة الحالية

وأكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن محطة صعيد مصر مزودة بخدمات مميزة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل إلكترونيًا ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا.

 

وقال إن تكلفة المحطة تبلغ ٣ ونصف مليار جنيه من ميزانية الهيئة وأن الافتتاح قريبًا في شهر الاحتفالات شهر أكتوبر.

 

وأكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكن بديلة لمحطة رمسيس، مشيرًا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات بعد زيادة أعداد القطارات.

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتًا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكمبيوتر كمنظومة التذاكر والجراج.

 

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المورونيل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا أن المحطة تم إنشاؤها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وأن المحطة من أفضل المحطات الموجودة في العالم.

مواد متعلقة

بيان عاجل من وزارة النقل بشأن حادث ميل أحد الفنادق العائمة بالأقصر

شرطة النقل تضبط 1760 قضية متنوعة

قواعد وإرشادات السلامة للحد من حوادث النقل الثقيل

وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة بأطوال 65 كم بأعماق تصل إلى 18 متر

وزير النقل يوجه بعمل بوفيه في قطار الدرجة الثالثة

وزير الدفاع الروسي: استغلال صفقة الحبوب لنقل الأسلحة بالخطوط الأمامية