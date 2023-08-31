وفاة عاملين وإصابة آخر في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بالبلينا

شهدت قرية الباسكية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء العمومة بعائلة آل الهجام نتج عنها وفاة عاملين إثر إصابتهما بطلقات نارية وإصابة عامل آخر بطلق ناري بالفخذ الأيسر وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة بناحية قرية الباسكية التابعة لمجلس قروي أولاد عليو بدائرة المركز وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب .



انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن المشاجرة بين أبناء العمومة بعائلة آل الهجام بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة .

أسفرت عن وفاة كل من: "ي . ع" 50 سنة عامل، و"أ . أ" 25 سنة عامل عقب إصابتهما بطلقات نارية وإصابة "ط . ي" 18 سنة عامل بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .