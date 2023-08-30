"دهب مدينة عالمية نظيفة".. حملة نظافة بجنوب سيناء

تشهد مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، مزيدا من التألق لجمالها الطبيعى الخلاب بحملات نظافة وتجميل شملت الشواطئ والممرات السياحية فضلا عن تجديد وإنقاذ لأشجار النخيل، بمشاركة الزائرين، وعددا من أبناء المحافظات وسائحين أجانب تحت شعار “ دهب مدينة عالمية نظيفة .. ساهم بجهدك وابدأ بنفسك ”.

و شملت الحملة التي اطلقها عددا من الشباب منطقة البلوهول من طلبة الجامعات تحت إشراف المدينة وبحضور نائب المدينة.

الجدير بالذكر أن الحملة انطلقت ومتواصلة تحت "شعار دهب مدينة عالمية نظيفة.. ساهم بجهدك وابدأ بنفسك"، وتم خلالها عملية غسيل للممشى السياحى، وكنس وتنظيف الشوارع والميادين بمدينة دهب، وتنظيف ميدان العصله، وميدان مبارك اول طريق البلوهول، وميدان الساعة، وميدان الفنار.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بمنطقة الثرى بولز ومنطقة الجحازه بوادى جنى، ومنطقة البيضه بجوار مساكن مبارك القديمه، وحملة نظافة وإزالة مخلفات بأرض الحديقة العامة بجوار محطة الأتوبيس بالمدينة، بالتزامن مع دعوة مفتوحة وتوعية للأهالى والزوار انه حال وجود مناطق بها تجمعات قمامة أو مخلفات يتم تصويرها صور حديثه وإرسالها لمجلس المدينة للتعامل معها.

مشيرا أن شباب من ابناء المدينة يشاركون من خلال مبادرة ابدأ بنفسك بحملة نظافة لكافة قطاعات المدينة شملت قطاع المدينة، حى الأمل، مبارك الجديد ومبارك القديم.