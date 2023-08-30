تخفيض مجموع القبول بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض في جنوب سيناء

قال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على النزول بمجموع القبول بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بواقع 8 درجات، لتصبح درجة الالتحاق بالمدرسة 265 درجة بدلًا من 273 درجة.

مع الاحتفاظ بكافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، بناءً على مطالب مواطني المحافظة بتخفيض مجموع القبول بمدرسة التمريض بمدينة طور سيناء.

وأنه سيجري فتح باب الالتحاق بالمدرسة مجددًا لمدة أسبوع، بداية من السبت المقبل حتى الخميس، وسيجري عقد اختبارات القبول بداية من يوم الإثنين 11 سبتمبر حتى الخميس 14 سبتمبر المقبل.

كما أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرر فتح فصلين بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض بمدينة طور سيناء، لاستيعاب ما بين 50 إلى 60 طالبًا وطالبة، وفتح باب التقديم وفقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها، ويكون قبول الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بطور سيناء من جميع مدن المحافظة وضواحيها بنفس الشروط والضوابط.

والتي منها أن يكون القبول وفقًا للمجموع الأعلى بعد اجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفوية والرياضية والصحية، ويكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية والإعدادية من المحافظة.

وأن يكون من نفس المدينة التي حصل الطالب على الشهادة منها بواقع إقامة والده لا تقل عن 5 سنوات بالمدينة، ولن يتم قبول طلاب من خارج المحافظة، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية.