"صحة القوصية": تنفيذ استراتيجية للقضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

باشر فريق إشراف الإدارة الصحية بالقوصية، بقيادة الدكتور خالد علي عبد العال، مدير الإدارة الصحية، وبمشاركة فريق وزارة الصحة برئاسة الدكتور مينا مجدي، وبحضور حسين فرغلي، المراجع الأول للمتوطنة في مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، في تنفيذ استراتيجية القضاء على مرض البلهارسيا خلال عام 2023.

تم زيارة وحدات الشيخ داود وبني زيد لمتابعة المسح الميداني، حيث تم التركيز على إجراء فحوصات لنسبة 10٪ من المواطنين الموجودين في كل مربع للوحدة. تهدف هذه الحملة إلى كشف حالات الإصابة بمرض البلهارسيا من خلال رصد وفحص فرق مدربة.

تهدف هذه الحملة إلى الإعلان عن مصر خالية من مرض البلهارسيا، وسيتم توفير الفحص والعلاج مجانًا للمواطنين المصابين. سيتم العلاج فور اكتشاف الإصابة بهذا المرض الخطير.

سيتم تواصل جهود الفريق وتنظيم حملات إضافية في المناطق الأخرى للكشف عن المزيد من حالات البلهارسيا ومعالجتها على الفور. يأمل الجميع في تحقيق نتائج إيجابية والقضاء على هذا المرض الخطير في أقرب وقت ممكن.

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023

صحة القوصية القضاء على البلهارسيا خلال عام 2023