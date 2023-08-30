وكيل رياضة أسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط

افتُتح الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ملعب مركز شباب ديروط في حضور محمود النجار رئيس مجلس مركز ومدينة ديروط ومحمد عادل مسئول حياة كريمة ومحمد أحمد شعبان مدير إدارة شباب ورياضة ديروط، ولفيف من اعضاء مجلس الإدارة، والتنفيذيين

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تم افتتاح ملعب مركز شباب ديروط في محافظة أسيوط. وكان الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، حاضراً في حفل الافتتاح الذي شهده أيضًا محمود النجار، رئيس مجلس مركز ومدينة ديروط، ومحمد عادل، المسئول عن حياة كريمة، ومحمد أحمد شعبان، مدير إدارة شباب ورياضة ديروط، بالإضافة إلى العديد من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين.

وفي كلمته خلال الحفل، أشار الدكتور علاء جاد إلى أن المراكز الشبابية هي مراكز خدمة المجتمع، حيث تعمل على خدمة المجتمع في مختلف المجالات. كما أكد أن المراكز تلعب دورًا حاسمًا في دعم وتطوير مهارات الشباب والنشء في جميع الأعمار وتعزيز ممارسة الرياضة بينهم. وأشار إلى أن المراكز الشبابية مفتوحة أمام الجميع لتنفيذ جميع المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تطوير الشباب وتحقيق تطلعاتهم.

يأتي افتتاح ملعب مركز شباب ديروط ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتطوير المراكز الشبابية في جميع أنحاء البلاد. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير التجهيزات والمرافق الرياضية المناسبة للشباب في مختلف المحافظات.

يجدر الذكر أن هذا الافتتاح يأتي بعد توجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وتعاونه الوثيق مع محافظة أسيوط لتحقيق تطلعات الشباب وتوفير البنية التحتية الرياضية اللازمة لهم.

إن افتتاح ملعب مركز شباب ديروط سيكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع المحلي، حيث سيتيح للشباب فرصة لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم في بيئة آمنة وملائمة. ومن المتوقع أن يشكل الملعب مركزًا مهمًا للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في تعزيز التلاحم والتواصل بين أفراد المجتمع.

وبهذا الافتتاح يعزز الدكتور علاء جاد وحكومة محافظة أسيوط التزامهما بتطوير الشباب ودعمهم للرياضة كوسيلة هامة لتعزيز صحة الجسم والروح وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وتطويرًا.

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يفتتح ملعب مركز شباب ديروط