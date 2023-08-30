كلام فى الهوا

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 08:20 م 8/30/2023 8:20:35 PM

يقول الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه «اجعل نفسك ميزانًا فى ما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تُحب لنفسك، واكره ما تكرهه لها، ولا تظلم كما لا تُحب أن تُظلم، وأحسن كما تُحب أن يُحسن إليك، ولا تقُل ما لا تُحب أن يُقال لك» هذا القول منهج إذا حرصت عليه، فإنك بالتأكيد الشخص الوحيد الذى تعانى وليس الشخص الذى تغار منه أو تكرهه.

فكثير من هؤلاء الذين تكرههم لا يعلمون ذلك والبعض الآخر لا يهمهم. واعلم أيها الشخص الغيور أن غيرتك ما هى إلا اعتراف بأن الشخص الذى تغار منه أفضل منك. إن سبب غيرتك هذه سببها عدم الثقة فى نفسك، وأن الذى لديك هو إحساس بالنقص؛ لذلك تُشحذ كل أسلحتك لمحاربة من هم أفضل منك، وتعمل على إزاحتهم من أمامك، ولك فى ذلك طريقان لا ثالث لهما، الأول الافتراء على ما ليس فيه والثاني التشكيك فى قدرته على العطاء. نحن الآن لدينا العديد من هؤلاء الذين يغارون منك ويحاولون إبعادك عن طريقهم رغم أنهم لم يبلغوا المجد طالما أنت على قيد الحياة، ودائمًا تجدهم فى مقارنة بينك وبينهم، حتى لو حصل هؤلاء على كل شيء فهم غير مقتنعين أنهم الأحسن.

زمن عجيب تقول للشخص أنت فعلًا شرير «يضحك» وتقول له احترم نفسك «يغضب»!

لم نقصد أحدًا!