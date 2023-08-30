عاجل
إعصار إداليا شديد الخطورة.. إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا تامر أمين يعلق على أنباء حسم انتقال محمد صلاح للسعودية.. الموضوع عاجبه (فيديو)
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

مقالات الرأي

كلام فى الهوا

يقول الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه «اجعل نفسك ميزانًا فى ما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تُحب لنفسك، واكره ما تكرهه لها، ولا تظلم كما لا تُحب أن تُظلم، وأحسن كما تُحب أن يُحسن إليك، ولا تقُل ما لا تُحب أن يُقال لك» هذا القول منهج إذا حرصت عليه، فإنك بالتأكيد الشخص الوحيد الذى تعانى وليس الشخص الذى تغار منه أو تكرهه. 

فكثير من هؤلاء الذين تكرههم لا يعلمون ذلك والبعض الآخر لا يهمهم. واعلم أيها الشخص الغيور أن غيرتك ما هى إلا اعتراف بأن الشخص الذى تغار منه أفضل منك. إن سبب غيرتك هذه سببها عدم الثقة فى نفسك، وأن الذى لديك هو إحساس بالنقص؛ لذلك تُشحذ كل أسلحتك لمحاربة من هم أفضل منك، وتعمل على إزاحتهم من أمامك، ولك فى ذلك طريقان لا ثالث لهما، الأول الافتراء على ما ليس فيه والثاني التشكيك فى قدرته على العطاء. نحن الآن لدينا العديد من هؤلاء الذين يغارون منك ويحاولون إبعادك عن طريقهم رغم أنهم لم يبلغوا المجد طالما أنت على قيد الحياة، ودائمًا تجدهم فى مقارنة بينك وبينهم، حتى لو حصل هؤلاء على كل شيء فهم غير مقتنعين أنهم الأحسن. 

زمن عجيب تقول للشخص أنت فعلًا شرير «يضحك» وتقول له احترم نفسك «يغضب»!

لم نقصد أحدًا!     