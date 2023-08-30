برنامج (اقرأ) الصيفي يشهد تفاعلًا كبيرًا بالمسجد الكبير بالزقازيق

شارك الدكتور محمد شحاته إبراهيم أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق وعميد المركز الثقافي ببرنامج (اقرأ) الصيفي ، جاء ذلك من خلال الندوة التي أقيمت بمكتبة مسجد الكبير بمديرية أوقاف الشرقية.

كما شارك الدكتور أحمد محمد إسماعيل برج أستاذ الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور وعضو هيئة التدريس بالمركز الثقافي ببرنامج (اقرأ) الصيفي ، جاء ذلك من خلال الندوة التي أقيمت بمسجد ناصر بمديرية أوقاف البحيرة.



وقد تناول كل منهما قضية تربية الأولاد ، ومسئولية الوالد في الحفاظ على أولاده وتربيتهم التربية السليمة القائمة على الأخلاق والتمسك بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) انطلاقًا من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته..." الحديث.

وأكدا أن برنامج (اقرأ) الصيفي من البرامج التثقيفية المهمة فقد أثبت فاعليته في الحفاظ على الشباب من التيارات الفكرية المتطرفة التي تحاول أن تجذبهم بعيدًا عن وسطية الإسلام وتجعلهم معاول هدم لهذا الوطن ، وهو يعمل على تربيتهم بمعرفة الطريق الصحيح ، والتحصن ضد هذه الأفكار من خلال حضور اللقاءات الثقافية والندوات العلمية التي تقيمها الوزارة.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء الوعي بناءً كامًلا وسليمًا ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية اللقاءات التفاعلية داخل المكتبات من خلال برنامج (اقرأ) الصيفي.