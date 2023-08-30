قوافل "100 يوم صحة" مجانية تصل البيسري وغرب البلد بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط اليوم وجود قوافل لحملة 100 يوم صحة للكشف المجاني على كل المواطنين من خلال فحص ضغط الدم ومستوى السكر ومستوى السكر العشوائي ومستوى الدهون الثلاثية والباطنة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر القوافل عيادات متنقلة لتحديد النسل وتنظيم الأسرة وتوعية السيدات، وتتواجد في منطقة البيسري وغرب البلد في أسيوط.

وقد لاقت القافلة إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي في منطقة البيسري، حيث بلغ عدد الحالات التي تم فحصها أكثر من 500 حالة خلال يوم واحد. وتعتبر هذه المبادرة الصحية جزءًا من جهود مديرية الصحة بأسيوط لدعم المبادرات الصحية التنموية التي تنفذها الدولة، حيث تهدف إلى تقديم أفضل خدمة صحية لمواطني شعب أسيوط.

وتعكس هذه القوافل التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، وتوفير الفحوصات الضرورية لكشف الأمراض والمساهمة في الوقاية المبكرة والعلاج المناسب.

تشمل الفحوصات التي تقدمها القوافل فحص ضغط الدم لقياس مستوى الضغط الشرياني للأشخاص، وفحص سكر الدم للتحقق من مستوى السكر في الجسم، وفحص سكر تراكمي لتقييم تحكم السكر في الجسم على المدى الطويل، وفحص الدهون الثلاثية لتقييم مستوى الدهون في الدم، وأخيراً فحص الباطنة لتقييم صحة الأعضاء الداخلية.

وتعتبر توفير هذه الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في أسيوط نموذجًا حقيقيًا للرعاية الصحية الشاملة والوقاية المبكرة. ويأمل الأهالي في أسيوط أن تستمر هذه المبادرات الصحية المهمة، وأن يتم توسيع نطاقها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمحافظات الأخرى في مصر.