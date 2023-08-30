البحيرة تتابع برامج المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال المبادرات الصحية ومنها المبادرة الرئاسية 100يوم صحة، والتى تولى إهتماماً بالغاً لدعم صحة المرأة ووقايتها من الأمراض وخاصة الوقاية من مرض سرطان الثدي الذي يعد من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الملايين من النساء حول العالم، مشيرة إلى أن المبادرة تشهد إقبال متزايد من المواطنين المترددين، حيث تم خلالها تقديم خدمات مجانية في صحة المرأة لعدد 33146 منتفعة زيارة أولى و188449 زيارة دورية وفى السمعيات لعدد 21991 والأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين لعدد 9645.

يأتى ذلك فى إطار زيارتها برفقة مايا مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة والوفد المرافق، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات فى برامج المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذها المجلس القومى للمرأة بقرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة.

وقامت نائب محافظ البحيرة، ورئيس المجلس القومي للمرأة والوفد المرافق لها بتفقد مبادرة "هي صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بمعهد الأورام بدمنهور وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وأعربت عن سعادتها وفخرها بالنجاح الذى تحققه مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، بالمبادرة الرئاسية " هي صحة مصر " للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التى قللت نسبة الوصول للمرحلة الثالثه والرابعة من سرطان الثدي كما أثنت على الجهود الحثيثة التى تقوم بها محافظة البحيرة فى ملف مواجهة زواج القاصرات والتسرب من التعليم وناشدت سيدات البحيرة بالعمل على نشر التوعية فى إطار حملة "بلدى أمانة " التي ينفذها المجلس بمختلف المحافظات للتصدى للشائعات، إيماناً بأهمية دور المرأة المصرية فى الحفاظ على الوطن.

وتوجهت نائب محافظ البحيرة، ورئيس المجلس القومى للمرأة، إلى فندق دمنهور السياحى لتفقد مطبخ المصرية و الذى يعد ".

وحدة إنتاجية تتدرب فيها السيدات على إدارة المطابخ الكبري و إستعدادات الولائم والحفلات لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح .

وشملت الزيارة مركز شباب الجرادات بمركز أبو حمص وقاما بمتابعة مأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات والتى أطلقها المجلس، بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة، بدون أي غرامات تأخير بالمجان، وكذا تفقد المحاكاة البنكية (تحويشة في بنك )

وشهدت نائب محافظ البحيرة، ورئيس المجلس القومي للمرأة ندوة بمركز شباب الجرادات، وذلك على هامش إفتتاحات مبادرات بلدنا أمانة والتى تضم استخراج البطاقات القومية ومبادرة 100مليون صحة ومبادرة تحويشة ولاقت حشد كبير من أهالى القرية

واختتمت الجولة بحضور أمسية الأسرة المصرية المنفذة بسرادق كبيرة و تعرض رسائل الحملة باستخدام العروض الفنية و الفنون التراثية التي تتميز بها المحافظة وعروض الاراجوز و العرائس و التنورة والاغاني الوطنية .