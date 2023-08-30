حى المطرية يشن حملة لرفع اشغالات من شارع ترعة الاسماعلية

قامت الاجهزة التنفيذية لحى المطرية برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، بحملة لرفع الاشغالات من شارع ترعة الاسماعلية، وأسفرت الحملة عن تشميع عدد من المحلات المخالفة وتحرير مخالفات للسيارات التى تعوق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وقامت اجهزة الحي باستكمال أعمال إزالة التعديات على املاك بمنطقة عرب الحصن شارك فيها فرقة شرق وشرطة مرافق الحى والمتابعة الميدانية والاشغالات والاسكان بحى المطرية تمت الازالات.

ازالة خوازيق حجز السيارت وفتح الشارع للمارة والسيارات بشارع جوبيان

وقامت ادارة الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحى بشن حملة اشغالات على سوق الخميس الجديد وتم ازالة خوازيق حجز السيارت وفتح الشارع للمارة والسيارات بشارع جوبيان.

ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل افضل للمواطنين وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام برفع الاشغالات .

يذكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الثقافى غير المادي باليونسكو منذ ٢٠ عاما ، كما سجلت عدة عناصر من التراث غير المادي منها الخط العربي، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الأراجوز، والنسيج اليدوي، وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادي في نهاية العام الماضي هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر

مشيرًا إلى أنه قد تم افتتاح "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة مؤخرًا.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بالتراث، فإننا نشهد اليوم اختتام مشروع عظیم سوف يسجله التاريخ باعتباره أول خطوات العمل الجاد والمثمر في طريق حفظ وصون التراث غير المادي بمصر على نحو يتماشى مع توجهات الدولة لإبراز وإظهار جمال مصر ومدى تحلي المصريين بأخلاقهم الأصيلة وحبهم لوطنهم ولتراثهم العريق الكائن والمتجذر في قلوبهم.

كما أكد محافظ القاهرة على أن احتفال اليوم أقيم لتكريم الحرفي المصري المعهود له بالدقة والاتقان والعمل الجاد منذ 5000 سنة وحتى الآن وتأكيدًا على أهمية الحرف التراثية فى الاقتصاد المصري في ظل إقامة الجمهورية الجديدة التي لا تستثنى أو تقصى أحدًا من النسيج المجتمعي، ولتقديم الدعم اللازم للحرفي المصري العريق لإحياء مهنته واقامة نهضتنا الجديدة التي تعتبر امتدادًا لحضارتنا العريقة، وعلى وعد منا بأننا سوف نظل داعمين له بكل ما أوتينا من قوة حتى يعود لمجال الحرف التراثية قوة عهده وابداعه .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأمر لن يتوقف على الحرفي الماهر فقط بل نسعى عن طريق المشاريع الخضراء والذكية لاستقطاب جيل جديد من الشباب والاطفال وربات البيوت الفضليات للحاق بركاب النجاح والمشاركة في بناء حضارتنا الجديدة.