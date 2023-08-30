بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لتطوير ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

محمد الإتربي: مشاركة البنك في البروتوكول للمساهمة في تطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب واحتياجات سوق العمل

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 وقام بتوقيع البروتوكول محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع المهندس/ محمد زكى السويدي- رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.



قال بنك مصر إن البروتوكول يهدف إلى تطوير عدد (3) مدارس للتعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مما يساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة، وكنموذج جديد لتعليم فني حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني.



وأوضح أن البنك يسعى لتدعيم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.



موضحا أن اتحاد الصناعات المصرية يتبنى مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسئولية المجتمعية.



أكد محمد الإتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر على حرص بنك مصر على تضافر الجهود إسهاما في دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطني، كما يحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في حياة أفضل للمواطن المصري وفي مقدمتها التعليم، وفي هذا الإطار تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كنموذج جديد لتعليم فني حديث، يشارك في دعمه بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني انطلاقا من مسئوليته المجتمعية تجاه الوطن، والمواطن.



وأشار محمد الإتربي إلى قيام بنك مصر بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى دعم التعليم، كون التعليم والشباب هم قاطرة النمو لمصر، مشيرا أن تطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة بسوق العمل خاصة في ظل التغيرات الموجودة على الساحة وهي الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات.



من جانبه، لفت المهندس/ محمد زكى السويدي- رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى الدور الكبير الذي باتت تلعبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجتمع في تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل في إطار تطوير ملف التعليم الفني ضمن توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى تعاون اتحاد الصناعات في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها بنك مصر لتوفير الدعم والتمويل لتطوير عدد من تلك المدارس.



ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لبنك مصر العريق وقياداته على حرصهم للتعاون المثمر مع الاتحاد في تطوير عدد (3) مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبينا أن تلك المدارس ستكون للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الدوائية والأخشاب والأثاث ومواد البناء.



هذا ويحرص بنك مصر دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.