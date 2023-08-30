إشبيلية يقدم عرضا لضم الزلزولي وبرشلونة يرد

يستهدف نادي إشبيلية التعاقد مع الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي نجم برشلونة الشاب، في الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان الزلزولي عاد إلى صفوف برشلونة بعد نهاية إعارته مع أوساسونا في الموسم الماضي.



أشارت تقارير صحفية أن الزلزولي من العناصر المرشحة لمغادرة البرسا، وسط صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة بشكل اساسي بشكل كبير.



تابعت التقارير، أن نادي إشبيلية تواصل مع برشلونة من أجل استعارة الزلزولي، وسط حاجة الفريق الأندلسي للتعاقد مع جناح مهاري ومميز.



وأضافت، أن برشلونة رد على طلب إشبيلية أنه سيوافق في حال وصول عرض لبيعه بشكل نهائي، وليس إعارة.



وكان ممثلو عبد الصمد الزلزولي عقدوا اجتماعا مع نادي برشلونة في الأسبوع الماضي، لكن أكد مسؤولي النادي الكتالوني أن اللاعب المغربي ضمن خطط تشافي، لكن دون أي ضمانات حقيقية للمشاركة.



وتابعت التقارير، أن ظهور لامين يامال سيصعب من المهمة على اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي في صفوف نادي برشلونة.



أضافت التقارير، أن برشلونة وضع شرطا ببيع الزلزولي حال التخلي عنه، وسيكون المبلغ المحدد لبيعه 30 مليون يورو.

