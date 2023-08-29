تعليم الوادى الجديد ينظم ورشة عمل للموهوبين بعنوان "على نوى بلحك انا ناوى"
تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ,اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ,حنان مجدى نائب المحافظ
أشاد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بنجاح ورشة عمل الطلاب الموهوبين والتى جاءت تحت عنوان على نوى بلحك أنا ناوى .
حيث شارك فى تنفيذ الورشة ولأول مرة الطالب أحمد خالد محمد من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة .
يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى والتربية الخاصة بالمديرية.
حيث لاقت الورشة إقبال منقطع النظير وتفاعل طلاب المحافظة الموهوبين فى تصميم مجموعة من الأشغال اليدوية الرائعة باستخدام نوى البلح والخامات البيئية البسيطة .
معربا عن إمتنانه وتقديره لجميع القائمين على العمل والطالب أحمد كأحد النماذج المشرفة من طلابنا ذوى الهمم ونموذج متميز يحتذى به
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- محافظة الوادي الجديد
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- اللواء دكتور محمد الزملوط
- رئيس جامعة الوادي الجديد
- الدكتور عبدالعزيز طنطاوى
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- تعليم الوادى الجديد ورشة عمل للموهوبين بعنوان على نوى بلحك انا ناوى