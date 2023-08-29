أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن تطوير قاعات المؤتمرات بالمبنى الإداري؛ يتم وفقاً للمواصفات العلمية، والفنية، والأسس التصميمية، والصوتية، ونظم الإضاءة الحديثة، مع اشتراطات السلامة، ونشر التعليمات الخاصة بها، مضيفًا أن عمليات التطوير تشمل: مراجعة الأثاث، والكراسي، والمنصة، والممرات، والتركيبات والتمديدات الكهربائية بالقاعات، مع حماية الأسلاك ضد التيار، وضد التلف، ومراجعة أجهزة التهوية، وتكييف الهواء، والتأكد أن جميع الأجهزة مطابقة للمواصفات المعتمدة، وأن تركيبها مطابق للاشتراطات الخاصة بذلك.

في إطار ذلك، تفقد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ قاعات المؤتمرات بالمبنى الإداري، رافقه الأستاذ محمود خليفة مدير إدارة المؤتمرات، والمهندس أحمد الشربيني بإدارة شئون المقر.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ إن تطوير المنشآت الجامعية؛ يستهدف مراجعة قاعة المؤتمرات الكبرى (قاعة الدكتور محمد رأفت محمود)، والقاعة الثمانية (قاعة الدكتور محمد إبراهيم عبد القادر)؛ لتطويرهما، والقيام بأعمال الصيانة، والتجديدات، وتجهيز القاعتين المشار إليهما؛ طبقا للمواصفات المعتمدة، مع مراعاة شروط السلامة، وموضحًا في الوقت نفسه؛ ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

تطوير ورفع كفاءة قاعات المؤتمرات بجامعة أسيوط

تطوير ورفع كفاءة قاعات المؤتمرات بجامعة أسيوط

تطوير ورفع كفاءة قاعات المؤتمرات بجامعة أسيوط

تطوير ورفع كفاءة قاعات المؤتمرات بجامعة أسيوط

تطوير ورفع كفاءة قاعات المؤتمرات بجامعة أسيوط