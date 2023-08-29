آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الثلاثاء، عن وظائف وزارة الخارجية السعودية التي طرحتها الوزارة بالمملكة العربية السعودية حيث طرحت عددًا من الوظائف الشاغرة بمسمى "سكرتير ثاني" والمطلوب شغلها للرجال والنساء بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل شهادة الماجستير.

ما هي تخصصات وظائف وزارة الخارجية السعودية:

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا"، أن الوظائف الخالية لديها متوفرة في 12 مجالًا محددًا وهم:

علوم سياسية. علاقات دولية. اقتصاد. قانون. دراسات دبلوماسية. الدبلوماسية الرقمية. أمن دولي. حقوق إنسان الدبلوماسية العامة. الجغرافيا السياسية. حل النزاعات الدولية. إعلام “علاقات عامة”

طريقة وموعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سوف يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر مسح الباركود.

موعد التقديم:

كما لفتت الوزارة إلى أن التقديم يتم بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 13 صفر 1445هـ/ 29 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الإثنين 19 صفر 1445هـ/ الموافق 4 سبتمبر 2023م.