كيف يحل المسؤولون مشكلة تعدد أجانب الدوري السعودي لصالح الأندية والمنتخب

تعاقدت الأندية السعودية مع مجموعة كبيرة من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وامتلك كل فريق في الدوري السعودي 8 لاعبين محترفين والذي يصنع مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي مستقبلًا خاصة مع فتح باب الاحتراف في المملكة.

أصبح السؤال كيف يحل المسؤولين مشكلة تعداد الأجانب في كل فريق ليكون في صالح المنتخب السعودي، بعدما تواجد جميع الأجانب في قائمة الفريق الأساسية للمواجهات، مع وجود 3 أسماء محلية فقط، ومعها سيبحث الجهاز الفني للمنتخب عن اللاعبين اللذين يشاركون باستمرار في المواجهات.

كيف يحل المسؤولين مشكلة تعدد أجانب الدوري السعودي

أولًا، الاعتماد على أسماء اللاعبين المحليين مع جميع الاندية وليس من نادي معين، حتي يتيح الفرصة لامتلاك الصقور مجموعة من اللاعبين الذين يشاركون باستمرار في المباريات.

مثال على ذلك، عندما شهد تشكيل الأساسي للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين 10 لاعبين من نادي الهلال، والذي كان في مونديال قطر 2022 وفي حال تكراره فإن المنتخب بذلك سيمتلك أكثر من لاعب خارج التشكيل الأساسي أو المشاركة باستمرار.

ثانيًا، الاعتماد على بطولة دوري الرديف السعودي، والذي يشهد مشاركة 7 أندية فقط في نسخته الثانية الجارية، وضرورة تطبيقه على جميع الأندية لتتواجد فيه بداية من النسخة المقبلة، والذي يضمن مشاركة جميع اللاعبين السعوديين الدوليين في المباريات باستمرار.

ثالثًا، استفادة اللاعبين السعوديين من الأجانب في كل فريق ليفيد المنتخب بالخبرات الجديده والمتنوعه، والذي يصب في مصلحة العمل الجماعي.

رابعًا، رفع الروح المعنوية للاعبين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي يفيد الأندية في تقديم مستوى قوي من اللاعبين.