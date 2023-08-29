جلسات تشاورية لإستعراض متطلبات المواطنين بالمنيا

في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقدت الوحدات المحلية شمال المحافظة عدداً من الجلسات التشاورية للإستماع لآراء ومقترحات المواطنين .

وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

ففى مركز ومدينة مطاى، شمال محافظة المنيا ، ناقش هشام فايز رئيس المركز، الموقف التنفيذي والتمويلى للمشروعات ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣بمشاركة نواب رئيس المركز ، ورؤساء القرى والأحياء ، ومؤسسات المجتمع المدني، ، والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية .

وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ، فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أوضح رئيس المركز ، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الإستثمارية ، وتقديم الدعم المالي الإضافي لإستكمال الخطة والإرتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن ، وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن الهدف من جلسات التشاور هو تحقيق المشاركة المجتمعية ، لإحداث الفرق في اقتراح المشروعات المتعلقة بالخطة الإستثمارية ، والتي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين ، وتحقيق مبدأ المشاركة والذي يهدف إليها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، كما تم خلال الجلسة فتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة.

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، عقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، اجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة 2023/2024 بحضور عادل عوض نائب رئيس المركز و محمد مخلوف مدير التخطيط والموازنة ، وعدد كبير من المواطنين ، حيث ناقش رئيس المركز المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكداً ، على سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لنهو تلك المشروعات ودخولها الخدمة.

ووجه رئيس المركز ، بالإنتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيره قبل البدء في تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، مشيرا ً إلى أن الجلسة التشاورية، شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والإستفسارات.