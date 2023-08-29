جو ماي كود تدخل السوق المصرية عبر 4 فروع

أعلنت شركة جو ماي كود Gomy Code عن إطلاق مقرها في مصر من خلال 4 فروع في القاهرة، وتستهدف التوسع في المحافظات خلال الفترة المقبلة.

تستهدف الشركة تجميع قادة التكنولوجيا في مصر لإطلاق عدد كبير من الشركات الناشئة، مما يعزز قطاع التكنولوجيا في مصر.

قال أحمد عراقي مدير عام شركة جو ماي كود مصر، إن الشركة انطلقت في تونس على يد شاب صغير لمساعدة الشباب على امتلاك مهارات أحسن في قطاع التكنولوجيا.

أضاف أن مصر هي المحطة الرئيسة للاستثمار، لكبر حجم السوق، مشيرا إلى أن جزء كبير من الاستثمارات القادمة ستتجه لمصر للتوسع في المحافظات في أسرع وقت ممكن.

تابع عراقي أن الشركة تعرض دوراتها التدريبة من خلال محتوى على منصة ويتم تدريسه عبر مدربين متخصصين.

أشار مدير عام شركة جو ماي كود مصر إلى أن محتوى جو ماي كود في مجالات مثل التواصل الاجتماعي أو التسويق الرقمي أو التصميم تم اختياره بعناية ليناسب مستويات الدارسين.

أوضح عراقي أن المحتوي زكي جداً كذلك المنصة، قائلا: “نراهن على الشباب في المجتمع المصري سواء المدربين أو الطلاب”.

أكد مدير عام شركة جو ماي كود مصر أن جو ماي كود تستهدف أن تصبح مركز لتعليم الطلاب وتطوير مهاراتهم.

لفت إلى أن حجم الاستثمارات في مقر مصر بلغ 8 مليون جنيه مصر وتستهدف الشركة جولة تمويلية أكبر وسيتم تخصيص جزء أكبر منها للسوق المصرية

ولدينا جولة تكميلية بنهاية العام.

قال عراقي إن جو ماي كود تقدم خدمتين الأولى تأهيل الطلاب والثانية عبارة عن شراكة مع الشركات لتوفير فرص عمل للطلاب.