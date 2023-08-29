الموقف التنفيذي لمحور المراغة / ساقلتة على طاولة اجتماعات محافظ سوهاج

عقد اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بمحور " المراغة / ساقلتة "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وممثلي إدارة المهندسين العسكريين، والمساحة، وعدد من الأهالي والمواطنين.



وأكد المحافظ على أهمية المشروع والذي يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحور.





والتقى " الفقي " عددا من الأهالي والمواطنين المار بأراضيهم المحور، مؤكدا على صرف كافة التعويضات اللازمة لجميع الأهالي والمواطنين، ودراسة ما سيتم اتخاذه تجاه المنازل الموجودة بمسار المحور سواء بالتعويض المناسب، أو تغيير مسار المحور وفقا للمعايير الدولية والاشتراطات الهندسية والفنية للطرق والمحاور .





يذكر أن مشروع محور المراغة/ ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، ويربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا.





وفي سياق متصل تفقد اللواء طارق الفقي فعاليات إطلاق مبادرة " خُطى "؛ لدعم ذوي الهمم بسوهاج، والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، بالملعب الفرعي باستاد سوهاج الرياضي، وذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة بسوهاج"، والعقيد محمد مطر، والعقيد مينا سامي من قطاع التمكين الاقتصادي بالمؤسسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وأكد محافظ سوهاج على توجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع المبادرات التي تستهدف دعم ورعاية المواطنين من مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بدور وجهود مؤسسة "حياة كريمة "، والقائمين عليها في إطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.





وأوضح العقيد محمد كمال أن فعاليات إطلاق المبادرة تتضمن تسليم عدد 60 كرسي كهربائي متحرك للحالات المستحقة من ذوي الهمم، بالإضافة الي ٣ آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر والفئات الاولي بالرعاية، مشيرا إلي أن محافظة سوهاج تأتي ضمن المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة " خطى " مع محافظتي "المنوفية- والأقصر"، لافتا إلي أن المبادرة تهدف إجمالا إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم المستهدفين من المبادرة.