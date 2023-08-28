رئيس البايرن يتحدث عن صفقة الحارس الإسرائيلي

أكد يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ اليوم الاثنين أن ضم الحارس الإسرائيلي دانييل بيرتز يمثل استثمارًا للمستقبل، وليس صفقة مؤقتة خلال تعافي مانويل نوير من الإصابة.

وضم بايرن بيرتز من مكابي تل أبيب بعقد لخمس سنوات يوم الجمعة، ليصبح الحارس البالغ عمره 23 عاما أول إسرائيلي يلعب للنادي.

ولا يزال نوير (37 عاما) غائبا عن الملاعب منذ التعرض لكسر في الساق خلال التزلج على الجليد في ديسمبر الماضي وفي الوقت الذي بدأ فيه حارس ألمانيا المران بشكل فردي، فإنه لا يزال يحتاج إلى عدة أسابيع قبل المشاركة في المباريات.

ومع رحيل الحارسين يان سومر وألكسندر نوبل، اضطر بايرن إلى الاعتماد على سفين أولريتش البالغ عمره 35 عاما في أول مباراتين في الدوري، حيث حقق الفريق انتصارين.

وقال دريسن: التعاقد مع بيرتز يمثل استثمارا للمستقبل. عمره 23 عاما فقط. فارق السن مع مانويل كبير لذا يمكنه تعلم الكثير من مانويل وكذلك من سفين، وبوجود دانييل، نحن نخطط للمستقبل، ولهذا السبب تعاقدنا معه لمدة خمس سنوات.

وقال: حتى تلعب في بايرن، فإنك تحتاج إلى الحماس والطاقة، نحن نثق أن دانييل يملك هذه الإمكانات، ولهذا السبب تعاقدنا معه.