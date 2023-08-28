فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشارع المركز بالقوصية

تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، قام قسم الإشغالات بقيادة ناصر يحى باتخاذ إجراءات لترشيد الطاقة. وفي هذا السياق، تم فصل التيار الكهربائي عن لافتات المحلات التجارية في شارع المركز بمدينة القوصية.

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تعاني منها المنطقة، والتي أدت إلى تدهور في قطاع الكهرباء. حيث يعد تشغيل اللوحات الإعلانية واللافتات الضوئية للمحلات التجارية من أبرز استهلاكي الكهرباء في المدينة.

وفي هذا الصدد، صرح ناصر يحى مدير قسم الإشغالات بأن قرار فصل التيار الكهربائي عن اللافتات يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أزمة تاثير الحرارة الشديدة على قطاع الكهرباء. وأضاف أن هذا الإجراء يعد جزءًا من خطة عاجلة للترشيد التي تهدف إلى تحسين أداء شبكة الكهرباء والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ويأمل مسؤولو المدينة أن يتعاون أصحاب المحلات التجارية والمواطنون مع هذه الخطوة ويسهموا في الترشيد والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء. وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية في الوقت الحالي للحد من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاعات درجات الحرارة المفرطة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر أن قسم الإشغالات قد قام بتشديد قوانين توزيع المياه للتصدي لأزمة نقص المياه التي تواجهها المنطقة حاليًا. حيث تم وضع خطة عمل قوية للتحكم في استهلاك المياه، وتطبيق رسوم على المخالفين والمتجاوزين في استخدام المياه العامة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مستمرة للتصدي لأزمات الكهرباء والمياه في مدينة القوصية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تَعْزِيز استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.