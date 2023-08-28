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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

إي اف جي هيرميس السعودية مستشارا ماليا لشركة أديس القابضة بالسوق السعودي

إي اف جي هيرميس السعودية
إي اف جي هيرميس السعودية

أعلنت شركة أديس القابضة )ويشار إليها بـ"أديس" أو "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها

التابعة بـ"المجموعة"(، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والانتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي أو "الطرح"( وإدراج أسهمها )"الأسهم"( في السوق الرئيسية لتداول السعودية".

وكانت هيئة السوق المالية )"الهيئة"( قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خالل بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية.

وتقوم شركة إي اف جي هيرميس السعودية بدور المستشار المالي والمنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الشركة 