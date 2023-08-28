ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول في مأزق بين وست هام وأرسنال

تصدر فريق مانشستر سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ما انتهت منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد، باخر مباراة والتي فازت خلالها ليفربول على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف .

الجولة التي شهدت فوز مانشستر سيتي الصعب على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، بينما تعادل آرسنال مع فولهام بهدفين لمثليهما.

وحقق مانشستر يونايتد ريمونتادا على نوتينجهام فورست بنتيجة 3-2، وفاز تشيلسي على لوتون تاون بثلاثية نظيفة، وتخطى توتنهام خصمه بورنموث بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي :

1 -مانشستر سيتي، 9 نقاط.

2 -وست هام، 7 نقاط.

3 -توتنهام، 7 نقاط.

4 -ليفربول، 7 نقاط.

5 -آرسنال، 7 نقاط.

6- برايتون، 6 نقاط.

7 -أستون فيلا، 6 نقاط.

8 -مانشستر يونايتد، 6 نقاط.

9- برينتفورد، 5 نقاط.

10- تشيلسي، 4 نقاط.

11- كريستال بالاس، 4 نقاط.

12 -فولهام، 4 نقاط.

13 -نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.

14- نوتينجهام فورست، 3 نقاط.

15 -ولفرهامبتون، 3 نقاط.

16- بورنموث، نقطة.

17- شيفيلد يونايتد، بدون نقاط.

18 -بيرنلي، بدون نقاط.

19- لوتون تاون، بدون نقاط.

20 -إيفرتون، بدون نقاط