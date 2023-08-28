قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 1.2 طن دقيق و70 كيلو زيت مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت (700 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

وتم ضبط مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (500 كيلو جرام "دقيق " مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

كما نجحت فى ضبط مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (70 كيلو جرام "زيت طعام" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (3) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (313) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2415)مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.