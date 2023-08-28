الدقهلية تناقش معوقات التصالح على مخالفات البناء

استقبل " الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية " اللواء كمال أبو الفتوح، قائد قطاع الجيش الثاني للتراخيص والتفتيش والمتابعة، والوفد المرافق له من قطاع التراخيص والتفتيش والعميد زكي محمد زكي والعميد أحمد الجمل والعميد هاني فهيم والعقيد ا.ح. أحمد عبدالمنعم والعقيد نادر محيي الدين، مسئولي مكاتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية.

هذا وقد استهدفت الزيارة تنفيذ ندوة موسعة بمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدقهلية ومسئولي الإسكان والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن ورؤساء عدد من الوحدات المحلية القروية.

وقد افتتح "مختار" الندوة الموسعة التي استهدفت استعراض ومناقشة التيسيرات لطلبات المطابقة الخاصة بنماذج التصالح وأكد "مختار" في كلمته الافتتاحية على التنسيق والتعاون التام مع قطاع التراخيص والتفتيش بالقوات المسلحة بهدف تنفيذ حزمة تيسيرات يستفيد منها المواطنون المتقدمون للتصالح بنطاق المحافظة سوف تظهر نتائجها في القريب العاجل للتخفيف عن المواطنين بنطاق المحافظة.

وقد دارت وقائع الندوة بحضور اللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة سلوى جابر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومسئولي الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، وأدار الورشة قائد قطاع التراخيص والتفتيش والمتابعة وبمشاركة أعضاء وفد القطاع حيث تم التأكيد خلالها على عدد من النقاط التي يتم تطبيقها بشأن نماذج المطابقة الخاصة بالتصالح وكذلك الإجابة على العديد من أسئلة المشاركين في الندوة بشأن العديد من الموضوعات التي تستهدف التيسير على المواطنين بنطاق المحافظة وأشاد قائد قطاع التراخيص بجهود أجهزة محافظة الدقهلية والوحدات المحلية والإدارات المعنية بها لما بذلوه بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء بما استهدف مصالح المواطنين.