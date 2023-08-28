محافظ الشرقية يُفاجئ قرى مركزي مشتول السوق وبلبيس

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد احتياجات المرضى.

لضبط منظومة العمل، اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، ليقرر إحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قائلًا: لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية.

تفقَّدَ محافظ الشرقية، سيرًا على الأقدام عددًا من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة، ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز، وكذلك التأكد من سلامه الموازين، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيدًّا وتقديمة للمواطنين طبقًا للمواصفات التموينية.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة، مشددًّا على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اطلع المحافظ على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها، شدد المحافظ على العاملين بالوحدة بضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي قائلًا: “لن أسمح نهائيًّا بأي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وإزالتها في المهد ومتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخري”، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين.

التقى محافظ الشرقية بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة، موجهًّا رئيس الوحده المحلية بفحصها وتلبيتها فورًا في إطار القانون.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي، بزيارة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 51 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 240 مريضًا، مؤكدًا ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظًا على أرواح المرضي.

تفقَّد المحافظ قسم حضانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 18 حضانة و2 حضانة تنفس صناعي وحضانة كبسولة، وذلك لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال لحين تماثلهم للشفاء.

حرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالة مرضى الباطنة والقلب واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطلع على سجل حالات المرضى، متمنيًّا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

شدد محافظ الشرقية، على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة كافة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

أكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات، لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.