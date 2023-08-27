ريهام عبد الغفور تخرج عن صمتها بعد عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما (تفاصيل)

خرجت النجمة ريهام عبد الغفور عن صمتها لتكشف عن موقفها تجاه ما حدث معها حول عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما خلال دورته الثانية لعام ٢٠٢٣، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر (فيسبوك).

أعربت ريهام عبدالغفور عن امتنانها الشديد احب الجمهور ودعمه لها بعد عدم استلامها جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٣، مؤكدة أن الحب الذي لمسته في رسائل الجمهور لها يُغنيها عن أي جائزة، حيث قالت: "ممتنة جدًا لكل الحب والدعم والتشجيع وده عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك لزملائي وأصدقائي اللي فازوا واتكرموا.. ويارب دايما نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا".

ريهام عبد الغفور

وكانت موجة غضب واستياء اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في حب النجمة ريهام عبد الغفور، تعقيبًا على استنكار الفنان كريم فهمي عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما، أو حصولها على أي جائزة، تقديرًا لمجهوداتها ونجاحها الساحق، بعد خوض موسم دراما 2023 بـ5 مسلسلات قوية، لاقت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا خلال فترة قصيرة، الأمر الذي انفردت به هذه العام

دون أي فنان آخر.

كريم فهمي يستنكر عدم تكريم ريهام عبدالغفور في مهرجان القاهرة للدراما 2023

ريهام عبد الغفور

أعرب كريم فهمي عن استيائه الشديد من تجاهل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية لتكريم ريهام عبد الغفور، أو منحها جائزة أفضل ممثلة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، حيث قال: "هي ريهام عبدالغفور فين من الجوايز أو التكريم ؟!… دي عملت سيزون ولا محمد صلاح"، لترد عليه قائلة: "بحبك يا كيكو".

نجوم الوسط الفني يجتمعون على حب ريهام عبد الغفور:

سرعان ما انهالت تعليقات عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على منشور كريم فهمي، مؤيدين رأيه في ريهام عبد الغفور، فيما أعربوا عن رفضهم التام أيضًا لتجاهلها خلال تكريمات مهرجان القاهرة للدراما 2023، حيث علق الفنان صبري فواز قائلًا: "الحلو حلو مش محتاج جوايز"، في حين علقت ريم العدل قائلة: "صح جدًا"، ثم علق النجم محمد دياب قائلًا: "ريهام نفسها جايزة أصلًا"، بالإضافة إلى تعليق وائل عبد العزيز" صح جدًا"، كما علق حسام داغر: "طبعًا"، وآخرهم سارة درزاوي الذي قالت: "عندك حق".

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تكتسح موسم دراما 2023 بـ5 مسلسلات مميزة:

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور عُرض لها 5 أعمال فنية لاقت نجاحاً ضخماً في وقت متقارب على المنصات الإلكترونية "شاهد Vip" و "Watch it"، وهي "وش وضهر"، و"منعطف خطر"، و"الغرفة 207"، و"أزمة منتصف العمر" وآخرهم مسلسل "الأصلي".